Макрон встретился с Зеленским и заявил, что его визит в Японию "меняет правила игры"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 таким, что "меняет правила игры", на фоне того, как они встретились для переговоров на полях мероприятия, сообщает Sky News, пишет УНН.
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"Я считаю, что это уникальная возможность (провести) обмен (мнениями) со многими южными странами и рассказать о своей ситуации, выразить сообщения и поделиться взглядами. Я действительно верю, что это может изменить правила игры", - сказал Макрон.
Он добавил, что Франция будет с Украиной "до самого конца".
Также Макрон распространил в Twitter видео встречи с Зеленским, и указал, что "самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму". "На борту на G7 прибыла украинская делегация, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европу", - отметил Макрон.
Un avion aux couleurs de la République française est arrivé à Hiroshima.
À À son bord, la délégation ukrainienne venue au G7 œuvrer avec nous et nos partenaires.
Pour la victoire de l’Ukraine.
Pour le retour de la paix en Europe. pic.twitter.com/1D6n8jCaEN
Напомним
Перед этим Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, а также председателем Евросовета.