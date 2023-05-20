Макрон встретился с Зеленским и заявил, что его визит в Японию "меняет правила игры"

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"Я считаю, что это уникальная возможность (провести) обмен (мнениями) со многими южными странами и рассказать о своей ситуации, выразить сообщения и поделиться взглядами. Я действительно верю, что это может изменить правила игры", - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция будет с Украиной "до самого конца".

Также Макрон распространил в Twitter видео встречи с Зеленским, и указал, что "самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму". "На борту на G7 прибыла украинская делегация, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европу", - отметил Макрон.

Un avion aux couleurs de la République française est arrivé à Hiroshima.



À À son bord, la délégation ukrainienne venue au G7 œuvrer avec nous et nos partenaires.



Pour la victoire de l’Ukraine.

Pour le retour de la paix en Europe. pic.twitter.com/1D6n8jCaEN

Напомним

Перед этим Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, а также председателем Евросовета.