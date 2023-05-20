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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон встретился с Зеленским и заявил, что его визит в Японию "меняет правила игры"

Макрон встретился с Зеленским и заявил, что его визит в Японию "меняет правила игры"

Киев • УНН

 • 6006015 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 таким, что "меняет правила игры", на фоне того, как они встретились для переговоров на полях мероприятия, сообщает Sky News, пишет УНН.

Цитата

"Я считаю, что это уникальная возможность (провести) обмен (мнениями) со многими южными странами и рассказать о своей ситуации, выразить сообщения и поделиться взглядами. Я действительно верю, что это может изменить правила игры", - сказал Макрон.

Он добавил, что Франция будет с Украиной "до самого конца".

Также Макрон распространил в Twitter видео встречи с Зеленским, и указал, что "самолет в цветах Французской Республики прибыл в Хиросиму". "На борту на G7 прибыла украинская делегация, чтобы работать с нами и нашими партнерами. За победу Украины. За возвращение мира в Европу", - отметил Макрон.

Un avion aux couleurs de la République française est arrivé à Hiroshima.

À À son bord, la délégation ukrainienne venue au G7 œuvrer avec nous et nos partenaires.

Pour la victoire de l’Ukraine.
Pour le retour de la paix en Europe. pic.twitter.com/1D6n8jCaEN

— Эммануэль Макрон (@EmmanuelMacron) 20 мая 2023 года

Напомним

Перед этим Зеленский в Японии встретился с премьерами Италии, Великобритании, Индии, а также председателем Евросовета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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