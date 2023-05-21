В мире были попытки презирать то, что мы ценим, но сейчас это невозможно - Зеленский на сессии саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на сессии саммита G7 заявил о том, что в мире были попытки презирать то, что мы ценим, но сейчас это невозможно. Об этом написал Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.
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"Мы вместе со всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались.
В мире были попытки игнорировать и презирать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет.
И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем россии. Но достаточно ли этого?", - написал Зеленский.
Он добавил, что демократия нуждается в большем.
"Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством", - подытожил Глава государства.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня встреч и переговоров в Японии накануне саммита "Семерки" - речь шла об оружии и украинской формуле мира.
Кроме того, Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме.
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