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В мире были попытки презирать то, что мы ценим, но сейчас это невозможно - Зеленский на сессии саммита G7

Киев • УНН

 • 693223 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на сессии саммита G7 заявил о том, что в мире были попытки презирать то, что мы ценим, но сейчас это невозможно. Об этом написал Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Мы вместе со всеми нашими союзниками и партнерами достигли такого уровня сотрудничества, который обеспечивает, чтобы с демократией, с международным правом, со свободой считались.

В мире были попытки игнорировать и презирать то, что мы ценим. Но сейчас это невозможно. Сейчас наша сила растет.

И каждый, кто может пожелать агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем россии. Но достаточно ли этого?", - написал Зеленский.

Он добавил, что демократия нуждается в большем.

"Я считаю, нам нужно очевидное глобальное лидерство демократии. Это главное, что мы обеспечиваем нашим сотрудничеством", - подытожил Глава государства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня встреч и переговоров в Японии накануне саммита "Семерки" - речь шла об оружии и украинской формуле мира.

Кроме того, Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме.

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