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Президент Бразилії планує зустрітись із Зеленським на полях саміту G7

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва повідомив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час перебування в Хіросімі. Про це пише Sky News з посиланням на джерело в адміністрації президента Франції, передає УНН.

Деталі

Були деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися з українським лідером на полях саміту G7 в японському місті.

Раніше Лула закликав до "припинення вогню" та запропонував створити клуб націй, включаючи Бразилію, як посередника для миру.

Водночас він відмовився надати Україні зброю, зробив коментарі, поклавши на Україну певну провину за вторгнення росії, і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Його зауваження піддалися критиці з боку всіх цих сторін, а також викликали сумніви щодо неупередженості Бразилії в будь-яких можливих мирних переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підбив підсумки зустрічей і перемовин зі світовими лідерами напередодні саміту G7

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