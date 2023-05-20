Президент Бразилии планирует встретиться с Зеленским на полях саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в администрации президента Франции, передает УНН.
Детали
Были некоторые предположения, что бразильский лидер может не встретиться с украинским лидером на полях саммита G7 в японском городе.
Ранее Лула призвал к "прекращению огня" и предложил создать клуб наций, включая Бразилию, в качестве посредника для мира.
В то же время он отказался предоставить Украине оружие, сделал комментарии, возложив на Украину определенную вину за вторжение россии, и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.
Его замечания подверглись критике со стороны всех этих сторон, а также вызвали сомнения относительно беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.
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