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Президент Бразилии планирует встретиться с Зеленским на полях саммита G7

Киев • УНН

 • 766731 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источник в администрации президента Франции, передает УНН.

Детали

Были некоторые предположения, что бразильский лидер может не встретиться с украинским лидером на полях саммита G7 в японском городе.

Ранее Лула призвал к "прекращению огня" и предложил создать клуб наций, включая Бразилию, в качестве посредника для мира.

В то же время он отказался предоставить Украине оружие, сделал комментарии, возложив на Украину определенную вину за вторжение россии, и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.

Его замечания подверглись критике со стороны всех этих сторон, а также вызвали сомнения относительно беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подвел итоги встреч и переговоров с мировыми лидерами накануне саммита G7

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