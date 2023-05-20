Президент Бразилии планирует встретиться с Зеленским на полях саммита G7

Детали

Были некоторые предположения, что бразильский лидер может не встретиться с украинским лидером на полях саммита G7 в японском городе.

Ранее Лула призвал к "прекращению огня" и предложил создать клуб наций, включая Бразилию, в качестве посредника для мира.

В то же время он отказался предоставить Украине оружие, сделал комментарии, возложив на Украину определенную вину за вторжение россии, и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.

Его замечания подверглись критике со стороны всех этих сторон, а также вызвали сомнения относительно беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.

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