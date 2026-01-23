У Святошинському інтернаті викрили ймовірні зловживання опікунів пенсіями та житлом підопічних

$43.170.01
15:12 • 328 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 1184 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 6710 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 14858 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 36301 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19144 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 21696 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 29576 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67099 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34002 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67099 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
У Святошинському інтернаті викрили ймовірні зловживання опікунів пенсіями та житлом підопічних

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Перевірка Святошинського психоневрологічного інтернату виявила можливі зловживання опікунів щодо недієздатних осіб. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного отримання частини пенсій та порушення майнових прав підопічних.

У Святошинському інтернаті викрили ймовірні зловживання опікунів пенсіями та житлом підопічних

Під час перевірки Святошинського психоневрологічного інтернату виявили можливі зловживання опікунів щодо недієздатних осіб, зокрема незаконне отримання частини пенсій та порушення майнових прав, за фактом чого відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час відвідування цього інтернату група НПМ зафіксувала тривожні факти: можливі зловживання з боку опікунів щодо людей, визнаних недієздатними. 

По-перше: частина "опікунів" тривалий час перебуває за кордоном і фактично не бере участі в житті підопічних. Попри це, вони продовжують отримувати 25% пенсій недієздатних осіб. При цьому жодних документів, які б підтверджували догляд чи використання коштів на потреби підопічних, — немає. 

По-друге: зафіксували ймовірне порушення майнових прав двох підопічних. Ці люди мали законне право на безоплатну приватизацію житла, в якому проживали до потрапляння в інтернат. Натомість опікун ініціював їх зняття з реєстрації та зареєстрував квартиру на себе. Такі дії можуть прямо суперечити інтересам підопічних, адже у разі приватизації вони зберегли б право на житло й могли б розпоряджатися ним у майбутньому.

Саме тому за ініціативи мого Представника з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна Святошинська окружна прокуратура міста Києва уже розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірні шахрайські дії опікунів щодо осіб, визнаних недієздатними та таких, що проживають у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Розслідування триває

- йдеться у повідомленні.

"Офіс Омбудсмана далі слідкуватиме за цією ситуацією. Адже всі обставини мають бути встановлені, а винні — притягнуті до відповідальності", - додав Лубінець.

Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених22.01.26, 20:25 • 2956 переглядiв

Ольга Розгон

