У Святошинському інтернаті викрили ймовірні зловживання опікунів пенсіями та житлом підопічних

Під час перевірки Святошинського психоневрологічного інтернату виявили можливі зловживання опікунів щодо недієздатних осіб, зокрема незаконне отримання частини пенсій та порушення майнових прав, за фактом чого відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час відвідування цього інтернату група НПМ зафіксувала тривожні факти: можливі зловживання з боку опікунів щодо людей, визнаних недієздатними.

По-перше: частина "опікунів" тривалий час перебуває за кордоном і фактично не бере участі в житті підопічних. Попри це, вони продовжують отримувати 25% пенсій недієздатних осіб. При цьому жодних документів, які б підтверджували догляд чи використання коштів на потреби підопічних, — немає.

По-друге: зафіксували ймовірне порушення майнових прав двох підопічних. Ці люди мали законне право на безоплатну приватизацію житла, в якому проживали до потрапляння в інтернат. Натомість опікун ініціював їх зняття з реєстрації та зареєстрував квартиру на себе. Такі дії можуть прямо суперечити інтересам підопічних, адже у разі приватизації вони зберегли б право на житло й могли б розпоряджатися ним у майбутньому.

Саме тому за ініціативи мого Представника з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна Святошинська окружна прокуратура міста Києва уже розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірні шахрайські дії опікунів щодо осіб, визнаних недієздатними та таких, що проживають у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Розслідування триває - йдеться у повідомленні.

"Офіс Омбудсмана далі слідкуватиме за цією ситуацією. Адже всі обставини мають бути встановлені, а винні — притягнуті до відповідальності", - додав Лубінець.

Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених