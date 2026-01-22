Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 1696 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 4184 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 8680 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 11869 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 13856 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 15760 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28761 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15346 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15921 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18311 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 6946 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 20270 перегляди
В Україну надійшло понад 50 тонн гуманітарної допомоги для енергосистеми з шести країн - Шмигаль12:48 • 3692 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним13:45 • 5540 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 11446 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 3446 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 11447 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28749 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 20271 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 75159 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Рютте
Блогери
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 608 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 25404 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 22310 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 25152 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65898 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець зафіксував критичну переповненість камер у СІЗО та тюрмах України, де на одну особу припадає менше 2 м². Це призводить до антисанітарних умов, порушення прав людини та збільшує ризики звернень до ЄСПЛ.

Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених

Менше 2 м² на людину в камерах СІЗО та тюрем по всій Україні призводить до антисанітарних умов та порушення прав людини, що набуває системного характеру. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Менше ніж 2 м² на людину — такі порушення Офіс Омбудсмана регулярно фіксує в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Це порушення норм житлової площі та критична переповненість камер

- йдеться у повідомленні.

Для прикладу, Лубінець наводить Дніпровську установу виконання покарань №4 де в окремих камерах фактична житлова площа на одну особу становила менш ніж 2 м². Проте відповідно до законодавства мінімальна норма — не менше 2,5 м² на одну особу! Фактично через це люди вимушено сплять на підлозі!

Лубінець зазначив, що такі умови не відповідають стандартам прав людини. Крім того, переповнення камер призводить до антисанітарних умов, відсутності приватності, перевантаження медичних служб та інфраструктури установ, що є неприпустимим.

Він підкреслив, що ці порушення не поодинокі, а мають  системний характер по всій країні: у слідчих ізоляторах, в інших установах виконання покарань. Через це збільшуються ризики нових звернень проти України до Європейського суду з прав людини. Так, за 2025 року ЄСПЛ ухвалив близько 14 рішень проти України.

Тому ігнорування цієї проблеми не лише принижує людську гідність, а й підриває довіру до держави та її зобов’язань у сфері прав людини. Відсутність системних рішень означає мовчазне погодження з порушеннями, які держава зобов’язалася не допускати

- додав Лубінець.

Підрив "Північного потоку": у СІЗО Німеччини порушують права українця Кузнєцова, Лубінець особисто хоче перевірити умови20.01.26, 15:47 • 2940 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Україна