Лубінець про переповненість СІЗО: це не дрібниця, а серйозне порушення прав ув’язнених

Менше 2 м² на людину в камерах СІЗО та тюрем по всій Україні призводить до антисанітарних умов та порушення прав людини, що набуває системного характеру. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Менше ніж 2 м² на людину — такі порушення Офіс Омбудсмана регулярно фіксує в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Це порушення норм житлової площі та критична переповненість камер - йдеться у повідомленні.

Для прикладу, Лубінець наводить Дніпровську установу виконання покарань №4 де в окремих камерах фактична житлова площа на одну особу становила менш ніж 2 м². Проте відповідно до законодавства мінімальна норма — не менше 2,5 м² на одну особу! Фактично через це люди вимушено сплять на підлозі!

Лубінець зазначив, що такі умови не відповідають стандартам прав людини. Крім того, переповнення камер призводить до антисанітарних умов, відсутності приватності, перевантаження медичних служб та інфраструктури установ, що є неприпустимим.

Він підкреслив, що ці порушення не поодинокі, а мають системний характер по всій країні: у слідчих ізоляторах, в інших установах виконання покарань. Через це збільшуються ризики нових звернень проти України до Європейського суду з прав людини. Так, за 2025 року ЄСПЛ ухвалив близько 14 рішень проти України.

Тому ігнорування цієї проблеми не лише принижує людську гідність, а й підриває довіру до держави та її зобов’язань у сфері прав людини. Відсутність системних рішень означає мовчазне погодження з порушеннями, які держава зобов’язалася не допускати - додав Лубінець.

