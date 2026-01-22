Лубинец о переполненности СИЗО: это не мелочь, а серьезное нарушение прав заключенных

$43.180.08
18:05 • 1562 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 4032 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 8554 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 11806 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 13816 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 15748 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 28724 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15340 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 15916 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18302 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
История о любви, верности и силе духа: тяжелораненый боец женился на девушке в Центре ШалимоваPhoto22 января, 08:25 • 7620 просмотра
Встреча путина с Уиткоффом и Кушнером 22 января: в кремле озвучили детали22 января, 09:30 • 6686 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 20044 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным13:45 • 5238 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 11194 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 3372 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 11372 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:29 • 28719 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 20202 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 75124 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Марк Рютте
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Гренландия
Европа
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 578 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25397 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22304 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 25125 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 65885 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Тесла Модель Y
НАСАМС

Лубинец о переполненности СИЗО: это не мелочь, а серьезное нарушение прав заключенных

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец зафиксировал критическую переполненность камер в СИЗО и тюрьмах Украины, где на одного человека приходится менее 2 м². Это приводит к антисанитарным условиям, нарушению прав человека и увеличивает риски обращений в ЕСПЧ.

Лубинец о переполненности СИЗО: это не мелочь, а серьезное нарушение прав заключенных

Менее 2 м² на человека в камерах СИЗО и тюрем по всей Украине приводит к антисанитарным условиям и нарушению прав человека, что приобретает системный характер. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Менее 2 м² на человека — такие нарушения Офис Омбудсмена регулярно фиксирует в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Это нарушение норм жилой площади и критическая переполненность камер

- говорится в сообщении.

Например, Лубинец приводит Днепровское учреждение исполнения наказаний №4, где в отдельных камерах фактическая жилая площадь на одного человека составляла менее 2 м². Однако в соответствии с законодательством минимальная норма — не менее 2,5 м² на одного человека! Фактически из-за этого люди вынужденно спят на полу!

Лубинец отметил, что такие условия не соответствуют стандартам прав человека. Кроме того, переполнение камер приводит к антисанитарным условиям, отсутствию приватности, перегрузке медицинских служб и инфраструктуры учреждений, что является недопустимым.

Он подчеркнул, что эти нарушения не единичны, а носят системный характер по всей стране: в следственных изоляторах, в других учреждениях исполнения наказаний. Из-за этого увеличиваются риски новых обращений против Украины в Европейский суд по правам человека. Так, за 2025 год ЕСПЧ принял около 14 решений против Украины.

Поэтому игнорирование этой проблемы не только унижает человеческое достоинство, но и подрывает доверие к государству и его обязательствам в сфере прав человека. Отсутствие системных решений означает молчаливое согласие с нарушениями, которые государство обязалось не допускать

- добавил Лубинец.

Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия20.01.26, 15:47 • 2940 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Украина