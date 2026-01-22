Лубинец о переполненности СИЗО: это не мелочь, а серьезное нарушение прав заключенных

Менее 2 м² на человека в камерах СИЗО и тюрем по всей Украине приводит к антисанитарным условиям и нарушению прав человека, что приобретает системный характер. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Менее 2 м² на человека — такие нарушения Офис Омбудсмена регулярно фиксирует в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Это нарушение норм жилой площади и критическая переполненность камер - говорится в сообщении.

Например, Лубинец приводит Днепровское учреждение исполнения наказаний №4, где в отдельных камерах фактическая жилая площадь на одного человека составляла менее 2 м². Однако в соответствии с законодательством минимальная норма — не менее 2,5 м² на одного человека! Фактически из-за этого люди вынужденно спят на полу!

Лубинец отметил, что такие условия не соответствуют стандартам прав человека. Кроме того, переполнение камер приводит к антисанитарным условиям, отсутствию приватности, перегрузке медицинских служб и инфраструктуры учреждений, что является недопустимым.

Он подчеркнул, что эти нарушения не единичны, а носят системный характер по всей стране: в следственных изоляторах, в других учреждениях исполнения наказаний. Из-за этого увеличиваются риски новых обращений против Украины в Европейский суд по правам человека. Так, за 2025 год ЕСПЧ принял около 14 решений против Украины.

Поэтому игнорирование этой проблемы не только унижает человеческое достоинство, но и подрывает доверие к государству и его обязательствам в сфере прав человека. Отсутствие системных решений означает молчаливое согласие с нарушениями, которые государство обязалось не допускать - добавил Лубинец.

Подрыв "Северного потока": в СИЗО Германии нарушают права украинца Кузнецова, Лубинец лично хочет проверить условия