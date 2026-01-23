В Святошинском интернате разоблачили вероятные злоупотребления опекунов пенсиями и жильем подопечных

В ходе проверки Святошинского психоневрологического интерната были выявлены возможные злоупотребления опекунов в отношении недееспособных лиц, в частности незаконное получение части пенсий и нарушение имущественных прав, по факту чего открыто уголовное производство. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что во время посещения этого интерната группа НПМ зафиксировала тревожные факты: возможные злоупотребления со стороны опекунов в отношении людей, признанных недееспособными.

Во-первых: часть "опекунов" длительное время находится за границей и фактически не участвует в жизни подопечных. Несмотря на это, они продолжают получать 25% пенсий недееспособных лиц. При этом никаких документов, подтверждающих уход или использование средств на нужды подопечных, — нет.

Во-вторых: зафиксировано вероятное нарушение имущественных прав двух подопечных. Эти люди имели законное право на бесплатную приватизацию жилья, в котором проживали до попадания в интернат. Вместо этого опекун инициировал их снятие с регистрации и зарегистрировал квартиру на себя. Такие действия могут прямо противоречить интересам подопечных, ведь в случае приватизации они сохранили бы право на жилье и могли бы распоряжаться им в будущем.

Именно поэтому по инициативе моего Представителя по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина Святошинская окружная прокуратура города Киева уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вероятных мошеннических действиях опекунов в отношении лиц, признанных недееспособными и проживающих в Святошинском психоневрологическом интернате. Расследование продолжается - говорится в сообщении.

"Офис Омбудсмена будет и дальше следить за этой ситуацией. Ведь все обстоятельства должны быть установлены, а виновные — привлечены к ответственности", - добавил Лубинец.

Лубинец о переполненности СИЗО: это не мелочь, а серьезное нарушение прав заключенных