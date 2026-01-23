$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 3070 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 4124 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 9116 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 16462 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 38611 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19631 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 22377 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 30457 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 68004 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34228 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Святошинском интернате разоблачили вероятные злоупотребления опекунов пенсиями и жильем подопечных

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Проверка Святошинского психоневрологического интерната выявила возможные злоупотребления опекунов в отношении недееспособных лиц. Открыто уголовное производство по факту незаконного получения части пенсий и нарушения имущественных прав подопечных.

В Святошинском интернате разоблачили вероятные злоупотребления опекунов пенсиями и жильем подопечных

В ходе проверки Святошинского психоневрологического интерната были выявлены возможные злоупотребления опекунов в отношении недееспособных лиц, в частности незаконное получение части пенсий и нарушение имущественных прав, по факту чего открыто уголовное производство. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что во время посещения этого интерната группа НПМ зафиксировала тревожные факты: возможные злоупотребления со стороны опекунов в отношении людей, признанных недееспособными. 

Во-первых: часть "опекунов" длительное время находится за границей и фактически не участвует в жизни подопечных. Несмотря на это, они продолжают получать 25% пенсий недееспособных лиц. При этом никаких документов, подтверждающих уход или использование средств на нужды подопечных, — нет. 

Во-вторых: зафиксировано вероятное нарушение имущественных прав двух подопечных. Эти люди имели законное право на бесплатную приватизацию жилья, в котором проживали до попадания в интернат. Вместо этого опекун инициировал их снятие с регистрации и зарегистрировал квартиру на себя. Такие действия могут прямо противоречить интересам подопечных, ведь в случае приватизации они сохранили бы право на жилье и могли бы распоряжаться им в будущем.

Именно поэтому по инициативе моего Представителя по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина Святошинская окружная прокуратура города Киева уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о вероятных мошеннических действиях опекунов в отношении лиц, признанных недееспособными и проживающих в Святошинском психоневрологическом интернате. Расследование продолжается

- говорится в сообщении.

"Офис Омбудсмена будет и дальше следить за этой ситуацией. Ведь все обстоятельства должны быть установлены, а виновные — привлечены к ответственности", - добавил Лубинец.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Недвижимость
Верховная Рада
Украина
Киев