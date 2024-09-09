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У Сумах з різницею у кілька хвилин пролунали вибухи

У Сумах з різницею у кілька хвилин пролунали вибухи

Київ • УНН

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У місті Суми сталися вибухи з різницею у кілька хвилин. Моніторингові групи повідомляли про КАБи у напрямку Сум, але міська та обласна влада поки не надали коментарів щодо інциденту.

У Сумах пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Відзначимо, що вибухи у Сумах лунали з різницею у кілька хвилин.

Моніторингові групи повідомляли про КАБи у напрямку Сум.

Наразі міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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