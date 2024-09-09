У Сумах з різницею у кілька хвилин пролунали вибухи
Київ • УНН
У місті Суми сталися вибухи з різницею у кілька хвилин. Моніторингові групи повідомляли про КАБи у напрямку Сум, але міська та обласна влада поки не надали коментарів щодо інциденту.
У Сумах пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Відзначимо, що вибухи у Сумах лунали з різницею у кілька хвилин.
Моніторингові групи повідомляли про КАБи у напрямку Сум.
Наразі міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.
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