В Сумах с разницей в несколько минут прогремели взрывы
Киев • УНН
В городе Сумы произошли взрывы с разницей в несколько минут. Мониторинговые группы сообщали о КАБах в направлении Сум, но городские и областные власти пока не предоставили комментариев по инциденту.
В Сумах прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Отметим, что взрывы в Сумах раздавались с разницей в несколько минут.
Мониторинговые группы сообщали о КАБах в направлении Сум.
Сейчас городские и областные власти информацию о взрывах не комментировали.
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