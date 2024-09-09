В Сумах день траура по погибшим от авиаудара рф

В Сумах объявлен день траура по погибшим в результате вражеского авиаудара ночью 8 сентября, сообщили в Сумском горсовете и начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня - День траура по погибшим в результате вражеского удара 8 сентября. В собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще четыре человека пострадали», - указал Дрозденко в Telegram.

Как сообщили в горсовете, в знак скорби по погибшим на админзданиях, зданиях и сооружениях предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности будут приспущены государственные флаги.

Отменено проведение развлекательных мероприятий на территории громады, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общественного питания, общественном транспорте.

Память погибших почтят минутой молчания.

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