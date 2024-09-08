Авиаудар по дачному массиву в Сумах: погибли супруги, ранены дети
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли авиаудар по дачному массиву в Сумах, в результате чего погибли супруги и пострадали 4 человека, включая детей. Разрушен один дом, повреждены 20 домов и 4 автомобиля.
Противник нанес авиаудар по дачному массиву в Сумах. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
8 сентября около 04:00 в Сумах агрессор ударил по дачному массиву, применив запрещенные методы ведения войны. В результате атаки погибли 79 и 77 лет супруги в собственном доме, а также пострадали еще четыре человека, включая 2-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.
Атака разрушила один дом, повредила по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 автомобиля.
Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия обстрела.
Загарбники завдали авіаційного удару по Сумах: двоє загиблих, четверо поранених8 сентября 2024, 02:21 • 24059 просмотров