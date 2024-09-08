Авиаудар по дачному массиву в Сумах: погибли супруги, ранены дети

Противник нанес авиаудар по дачному массиву в Сумах. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

8 сентября около 04:00 в Сумах агрессор ударил по дачному массиву, применив запрещенные методы ведения войны. В результате атаки погибли 79 и 77 лет супруги в собственном доме, а также пострадали еще четыре человека, включая 2-летнюю девочку и 8-летнего мальчика.

Атака разрушила один дом, повредила по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 автомобиля.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Прокуроры вместе с правоохранителями документируют последствия обстрела.

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