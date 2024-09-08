Авіаудар по дачному масиву в Сумах: загинуло подружжя, поранено дітей
Київ • УНН
Ворожі війська завдали авіаудару по дачному масиву в Сумах, внаслідок чого загинуло подружжя та постраждало 4 особи, включаючи дітей. Зруйновано один будинок, пошкоджено 20 будинків та 4 автомобілі.
Супротивник завдав авіаудару по дачному масиву в Сумах. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
Деталі
8 вересня близько 04:00 в Сумах агресор вдарив по дачному масиву, застосувавши заборонені методи ведення війни. У результаті атаки загинули 79 та 77 років подружжя у власному будинку, а також постраждали ще чотири особи, включаючи 2-річну дівчинку та 8-річного хлопчика.
Атака зруйнувала один будинок, пошкодила щонайменше 20 приватних житлових будинків та 4 автомобілі.
Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством. Прокурори разом з правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Загарбники завдали авіаційного удару по Сумах: двоє загиблих, четверо поранених08.09.24, 05:21 • 32706 переглядiв