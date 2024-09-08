Загарбники завдали авіаційного удару по Сумах: двоє загиблих, четверо поранених
Київ • УНН
Вночі 8 серпня 2024 року Суми зазнали авіаційного удару. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, четверо поранені, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
Уночі 8 серпня 2024 року місто Суми зазнало авіаційного удару з боку ворога. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще чотири особи, зокрема двоє дітей, отримали поранення.
Атака пошкодила приватні будинки та автомобілі. Всі необхідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, а постраждалим надається медична допомога.
Влада закликає громадян бути обережними, залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дбати про свою безпеку і безпеку близьких.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у місті Суми стався вибух.