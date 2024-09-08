Захватчики нанесли авиационный удар по Сумах: двое погибших, четверо раненых
Киев • УНН
Ночью 8 августа 2024 года Сумы подверглись авиационному удару. В результате атаки погибли два человека, четверо ранены, повреждены частные дома и автомобили.
Ночью 8 августа 2024 года город Сумы подвергся авиационному удару со стороны врага. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В результате атаки погибли два человека, еще четыре человека, в том числе двое детей, получили ранения.
Атака повредила частные дома и автомобили. Все необходимые службы сейчас работают над ликвидацией последствий обстрела, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Власти призывают граждан быть осторожными, оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности и безопасности близких.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в городе Сумы произошел взрыв.
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