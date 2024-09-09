У Сумах день жалоби за загиблими від авіаудару рф
Київ • УНН
У Сумах оголошено день жалоби за подружжям, загиблим внаслідок ворожого авіаудару 8 вересня. На знак скорботи приспущено прапори, скасовано розважальні заходи та заборонено розважальну музику.
У Сумах оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого авіаудару вночі 8 вересня, повідомили у Сумській міськраді та начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у понеділок, пише УНН.
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"Сьогодні – День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 8 вересня. У власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще четверо людей постраждали", - вказав Дрозденко у Telegram.
Як повідомили у міськраді, на знак скорботи за загиблими на адмінбудівлях, будівлях і спорудах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності будуть приспущені державні прапори.
Скасовано проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування, громадському транспорті.
Пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання.
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