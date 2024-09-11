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У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 14538 перегляди

У Сумах зафіксовано вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку, а згодом про ракету на Полтавщину з Сумщини.

У Сумах пролунали два вибухи - ЗМІ11.09.24, 16:12 • 13949 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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