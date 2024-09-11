У Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку, а згодом про ракету на Полтавщину з Сумщини.
У Сумах пролунали два вибухи - ЗМІ11.09.24, 16:12 • 13949 переглядiв