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У Сумах пролунали два вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

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У Сумах було чутно два вибухи. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході та загрозу авіаударів для прифронтових областей. Влада поки не коментує ситуацію.

У Сумах було чутно два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - було зазначено у повідомленні.

Міська та обласна влада наразі не коментували інформацію про вибухи.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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