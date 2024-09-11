У Сумах пролунали два вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах було чутно два вибухи. Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації на північному сході та загрозу авіаударів для прифронтових областей. Влада поки не коментує ситуацію.
У Сумах було чутно два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - було зазначено у повідомленні.
Міська та обласна влада наразі не коментували інформацію про вибухи.
рф обстріляла 7 громад Сумщини: 23 вибухи за ніч та ранок 11.09.24, 08:55 • 25352 перегляди