рф обстріляла 7 громад Сумщини: 23 вибухи за ніч та ранок
Київ • УНН
Вночі та зранку російські війська здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи в 7 громадах, включаючи авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли.
Вночі та зранку 11 вересня російські війська здійснили 8 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Під ворожим ударом опинились 7 громад області, повідомляє УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Ворожий обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Березівська, Середино-Будська, Великописарівська громади.
- Березівська громада: ворог здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Есманьська громада: пуск КАБ (3 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вели обстріл з артилерії (10 вибухів).
- Середино-Будська громада: атака FPV-дронами (2 вибухи).
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