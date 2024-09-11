рф обстреляла 7 громад Сумщины: 23 взрыва за ночь и утро
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 8 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва в 7 громадах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.
Ночью и утром 11 сентября российские войска совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Под вражеским ударом оказались 7 громад области, сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Вражеский обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Березовская, Середино-Будская, Великописаревская громады.
- Березовская громада: враг совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: пуск КАБ (3 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне вели обстрел из артиллерии (10 взрывов).
- Середино-Будская громада: атака FPV-дронами (2 взрыва).
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