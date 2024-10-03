У Сумах перебої в роботі системи оповіщення через аварійне вимкнення світла
Київ • УНН
У Сумах виникли проблеми з роботою системи оповіщення через аварійне вимкнення електроенергії. Голова Сумської МВА закликав користуватися застосунком "Повітряна тривога" та слухати UA: Українське радіо для отримання важливої інформації.
У Сумах через аварійне вимкнення електроенергії є перебої в роботі місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення, повідомив у четвер голова Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram, пише УНН.
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"Маємо також перебої в роботі місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення. Це пов'язано з аварійним вимкненням електроенергії. Хоча тривога в області триває з 9:15 ранку й дотепер – майже 7 годин", - написав Дрозденко.
Голова МВА закликав користуватися застосунком "Повітряна тривога" та слухати ефір UA: Українське радіо 88.1 FM, "куди передаватиметься важлива інформація".
Нагадаємо
У Сумах і Сумському районі сталося тимчасове аварійне вимкнення електроенергії. Також виникли проблеми зі зв'язком та водопостачанням.