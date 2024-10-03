В Сумах перебои в работе системы оповещения из-за аварийного отключения света

В Сумах из-за аварийного отключения электроэнергии есть перебои в работе местной автоматизированной системы центрального оповещения, сообщил в четверг глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Есть также перебои в работе местной автоматизированной системы центрального оповещения. Это связано с аварийным отключением электроэнергии. Хотя тревога в области продолжается с 9:15 утра и до сих пор - почти 7 часов", - написал Дрозденко.

Глава ГВА призвал пользоваться приложением "Воздушная тревога" и слушать эфир UA: Украинское радио 88.1 FM, "куда будет передаваться важная информация".

Напомним

В Сумах и Сумском районе произошло временное аварийное отключение электроэнергии. Также возникли проблемы со связью и водоснабжением.