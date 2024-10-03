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У Сумах на додачу до вимкнень світла перебої зі зв'язком і водою

У Сумах на додачу до вимкнень світла перебої зі зв'язком і водою

Київ • УНН

 • 14169 перегляди

У Сумах і Сумському районі сталося тимчасове аварійне вимкнення електроенергії через терористичні акти РФ. Відключено воду, є проблеми зі зв'язком, енергетики працюють над ліквідацією аварії.

Після аварійного вимкнення електроенергії у Сумах і Сумському районі виникли проблеми зі зв'язком та водопостачанням, повідомили у четвер голова Сумської МВА Олексій Дрозденко та Сумська міськрада у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Шановні споживачі електроенергії! Зараз є тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації. (...) Пам’ятаємо про причину такої ситуації - це терористичні акти російської армії", - повідомив спочатку Дрозденко.

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"Наразі спостерігається проблема зі звʼязком. Економимо мобільний трафік. Не перевантажуймо вежі звʼязку!" - додав згодом Дрозденко.

У Сумській міськраді також відзначили, що КП "Міськводоканал" повідомляє про відключення води. "У зв'язку з тимчасовим аварійним вимкненням електроенергії в Сумах 3 жовтня з 10:18 знеструмлені усі об'єкти водоканалу. Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення (крім підкачувальних насосів ЦТП). Першочергово запускають систему водовідведення", - зазначили у міськраді у Telegram.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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