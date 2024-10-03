В Сумах в дополнение к отключениям света перебои со связью и водой

После аварийного отключения электроэнергии в Сумах и Сумском районе возникли проблемы с связью и водоснабжением, сообщили в четверг глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко и Сумской горсовет в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Уважаемые потребители электроэнергии! Сейчас есть временное аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумах. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации (...) Помним о причине такой ситуации - это террористические акты российской армии", - сообщил сначала Дрозденко.

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"Сейчас наблюдается проблема со связью. Экономим мобильный трафик. Не перегружаем башни связи!" - добавил позже Дрозденко.

В Сумском горсовете также отметили, что КП "Горводоканал" сообщает об отключении воды. "В связи с временным аварийным отключением электроэнергии в Сумах 3 октября с 10:18 обесточены все объекты водоканала. Осуществляется переход на аварийно-резервное питание (кроме подкачивающих насосов ЦТП). В первую очередь запускают систему водоотведения", - отметили в горсовете в Telegram.

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