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В ряде регионов аварийные отключения: где нет света

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В Харьковской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Также произошло аварийное отключение в Сумах и Сумском районе.

В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света. Графики введены в Харькове и Харьковской области, в Полтавском и Миргородском районах. Также произошло аварийное отключение в Сумах и Сумском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на региональные облэнерго.

Как говорится в сообщении Харьковоблэнерго, в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений.

Также в Полтаваоблэнерго указали, что по распоряжению НЭК «Укрэнерго», 3 октября в области применен график аварийных отключений в объеме 50 МВт в Миргородском и Полтавском районах.

Кроме того, в Сумах и Сумском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации.

Как отметили в Сумыоблэнерго, причина такой ситуации - это террористические акты российской армии.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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