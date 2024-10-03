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У низці регіонів аварійні відключення: де немає світла

Київ • УНН

 • 12411 перегляди

У Харківській та Полтавській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії. Також сталося аварійне вимкнення у Сумах та Сумському районі.

В деяких регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Графіки введені у Харкові та Харківській області, у Полтавському та Миргородському районах. Також сталося аварійне вимкнення у Сумах та Сумському районі. Про це УНН повідомляє із посиланням на регіональні обленерго.

Як йдеться у повідомленні Харківобленерго, у зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень.

Також в Полтаваобленерго вказали, що за розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 жовтня в області застосовано графік аварійних відключень в об’ємі 50 МВт у Миргородському та Полтавському районах.

Крім того, у Сумах та Сумському районі сталося аварійне вимкнення електроенергії. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації.

Як наголосили в Сумиобленерго, причина такої ситуації - це терористичні акти російської армії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
ukrenerhoУкренерго
ukrainaУкраїна
poltavaПолтава
sumyСуми
kharkivХарків

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