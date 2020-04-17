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У столиці Словаччини відкрили карантинне містечко для безхатченків

У столиці Словаччини відкрили карантинне містечко для безхатченків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У словацькій столиці 16 квітня відкрили карантинне містечко для безпритульних людей. Як повідомляє Радіо Свобода із посиланням на мерію Братислави, головна мета – забезпечити охорону під час епідемії COVID-19 найбільш ризиковій соціальній групі – безхатченкам, інформує УНН.

“Тим, що ми оберігаємо цю групу, ми захищаємо інших братиславців і громадське здоров’я з тим, щоб ця інфекція не поширювалась у місті”, — зазначив мер словацької столиці Матуш Валла.

Наразі карантинне містечко може прийняти 50 людей. Як повідомляють словацькі ЗМІ, в Братиславі живе близько 4 тисяч людей без дому. Серед них досі не був зареєстрований жодний випадок інфікування коронавірусом. У разі потреби карантинне містечко в Братиславі зможе надати притулок 230 безхатченкам.

Як повідомляє міністерство охорони здоров’я Словаччини, 16 квітня кількість інфікованих коронавірусом зросла на 114 людей, загальна кількість хворих на COVID-19 сягнyла кількості 977. Також сьогодні двоє інфікованих людей померли: жінка у місті Пряшів, чоловік у Братиславі. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусної інфекції досягла у Словаччини восьми людей, вилікувано від інфекції 167 людей.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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