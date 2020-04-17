В столице Словакии открыли карантинный городок для бездомных

“Тем, что мы оберегаем эту группу, мы защищаем других братиславцев и общественное здоровье с тем, чтобы эта инфекция не распространялась в городе”, — отметил мэр словацкой столицы Матуша Валла.

Сейчас карантинный городок может принять 50 человек. Как сообщают словацкие СМИ, в Братиславе живет около 4 тысяч человек без дома. Среди них до сих пор не был зарегистрирован ни один случай инфицирования коронавирусом. В случае необходимости карантинный городок в Братиславе сможет предоставить убежище 230 бездомным.

Как сообщает министерство здравоохранения Словакии, 16 апреля количество инфицированных коронавирусом возросло на 114 человек, общее количество больных COVID-19 достигло количества 977. Также сегодня двое инфицированных людей умерли: женщина в городе Прешов, человек в Братиславе. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции достигло в Словакии восьми человек вылечено от инфекции 167 человек.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.