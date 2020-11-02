Через погіршення епідситуації у столичних держустановах НАН розгорнули близько 4,7 тис. ліжок - МОЗ

"Ми включили у стаціонари клініки, інститути Національної академії медичних наук… Сьогодні ми можемо поінформувати вас, що спільно із президією Національної академії наук ми розгорнули цю мережу, є відпрацьовані маршрути пацієнтів. Президент академії і все керівництво інститутів академії проявляють максимум активності, готовності до надання медичної допомоги мешканцям Києва і Київської області. І зокрема, у цей період прогресивного погіршення епідемічної ситуації, у 16 державних установах Національної академії медичних наук, що функціонують на території міста Києва, розгорнуто 4658 ліжок у стаціонарах. Власне ці ліжка будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу усім пацієнтам із хронічними захворюваннями чи з гострими захворюваннями, які потребують госпіталізації”, - сказала Микичак.

За її словами, серед державних установ, у яких надаватимуть допомогу:

▪️ Інститут геронтології;

▪️ Інститут ендокринології та обміну речовин;

▪️ Інститут епідеміології та інфекційних захворювань;

▪️ Інститут кардіології імені Стражеска;

▪️ Інститут медицини праці імені Кундієва;

▪️ Інститут нейрохірургії імені Ромоданова;

▪️ Інститут неврології;

▪️ Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії;

▪️ Національний науковий центр радіаційної медицини;

▪️ Інститут отоларингології імені Коломійченка;

▪️ Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук’янова;

▪️ Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова;

▪️ Інститут травматології та ортопедії;

▪️ Інститут урології;

▪️ Національний інститут хірургії, трансплантології імені Шалімова;

▪️ Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського.

"Тобто велика, потужна мережа високоспеціалізованої медичної допомоги фактично відтепер буде працювати у режимі стаціонарів рівня обласного, забезпечуючи ургентну медичну допомогу… Окрім того, для надання медичної допомоги мешканцям міста Києва і Київської області підготовлені потужності закладів охорони здоров’я із сфери управління МОЗ. Це, зокрема, Інститут серця МОЗ України, Науково-практичний інститут дитячої кардіології і кардіохірургії, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит", - додала Микичак.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, де розміщатимуть пацієнтів із COVID-19 у разі браку ліжок у лікарнях.