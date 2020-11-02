Из-за ухудшения эпидситуации в столичных госучреждениях НАН развернули около 4,7 тыс. коек - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Через прогрессивное ухудшение эпидемической ситуации, в 16 учреждениях Национальной академии медицинских наук развернули 4658 коек на территории Киева. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкичак, передает корреспондент УНН.
"Мы включили у стационары клиники, институты Национальной академии медицинских наук... Сегодня мы можем проинформировать вас, что совместно с президиумом Национальной академии наук мы развернули эту сеть, есть отработанные маршруты пациентов. Президент академии и все руководство институтов академии проявляют максимум активности, готовности к оказанию медицинской помощи жителям Киева и Киевской области. И в частности, в этот период прогрессивного ухудшения эпидемической ситуации, в 16 учреждениях Национальной академии медицинских наук, функционирующих на территории города Киева, развернуто 4658 коек в стационарах. Именно эти койки будут оказывать круглосуточную ургентную медицинскую помощь всем пациентам с хроническими заболеваниями или с острыми заболеваниями, нуждающихся в госпитализации", - сказала Мыкичак.
По ее словам, среди государственных учреждений, в которых будут оказывать помощь:
▪️ Институт геронтологии;
▪️ Институт эндокринологии и обмена веществ;
▪️ Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний;
▪️ Институт кардиологии имени Стражеско;
▪️ Институт медицины труда имени Кундиева;
▪️ Институт нейрохирургии имени Ромоданова;
▪️ Институт неврологии;
▪️ Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенохирургии;
▪️ Национальный научный центр радиационной медицины;
▪️ Институт отоларингологии имени Коломийченко;
▪️ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьянова;
▪️ Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;
▪️ Институт травматологии и ортопедии;
▪️ Институт урологии;
▪️ Национальный институт хирургии, трансплантологии имени Шалимова;
▪️ Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского.
"То есть большая, мощная сеть высокоспециализированной медицинской помощи фактически отныне будет работать в режиме стационаров уровня областного, обеспечивая ургентную медицинскую помощь... Кроме того, для оказания медицинской помощи жителям города Киева и Киевской области подготовлены мощности учреждений здравоохранения из сферы управления Минздрава. Это, в частности, институт сердца Минздрава Украины, Научно-практический институт детской кардиологии и кардиохирургии, Республиканская клиническая больница Минздрава Украины, Национальная детская специализированная больница Охматдет", - добавила Мыкичак.
Напомним, у Зеленского рассказали, где размещать пациентов с COVID-19 в случае нехватки коек в больницах.