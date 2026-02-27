$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 16772 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 31554 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 29635 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 30590 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 27472 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 42740 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21717 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 104385 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46797 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54062 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
У США затримали українця, розшукуваного за замах на вбивство начальника поліції - ICE

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Українець, розшукуваний за замах на вбивство начальника поліції та інші злочини, затриманий у США. 41-річний чоловік перебував у США за гуманітарним дозволом.

У США затримали українця, розшукуваного за замах на вбивство начальника поліції - ICE

У США затримали чоловіка з України, розшукуваного за спробу вбивства начальника поліції, повідомили у Міграційній та митній службі США (ICE), пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, "заарештували Миколу Житніченка, злочинця-іноземця з України, якого розшукували за ймовірну спробу вбивства начальника поліцейського підрозділу, зберігання наркотиків, рекет та організовану злочинність у Бінгемтоні 6 лютого".

"Завдяки тісній співпраці з вітчизняними та міжнародними партнерами, ICE Homeland Security Investigations змогла притягнути до відповідальності небезпечного втікача, обвинуваченого у спробі вбивства, незаконному обігу наркотиків та організованій злочинності", – сказала спеціальний агент HSI Buffalo Ерін Кіган.

Як повідомили в ICE, "41-річний Житніченко був допущений у США 21 березня 2023 року за "гуманітарним паролем" (humanitarian parolee) за гуманітарними обставинами за часів адміністрації Байдена".

"Усього кілька місяців потому, у жовтні 2023 року, українська влада видала ордер на арешт Житніченка за замах на вбивство начальника поліцейського підрозділу за допомогою вибухового пристрою, зберігання наркотиків, розповсюдження наркотиків, рекет та організовану злочинність. Після нещодавнього арешту Житніченка було доставлено до федерального слідчого ізолятора в Буффало. Він залишатиметься під вартою ICE до розгляду справи про видворення", - повідомили в ICE.

В Україні затримали громадянина США, який понад 30 років переховувався через звинувачення у сексуальних злочинах проти дітей25.06.25, 11:11 • 2568 переглядiв

Юлія Шрамко

КриміналСвітНаші за кордоном
Війна в Україні
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна