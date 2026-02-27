В США задержали украинца, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции - ICE
Киев • УНН
Украинец, разыскиваемый за покушение на убийство начальника полиции и другие преступления, задержан в США. 41-летний мужчина находился в США по гуманитарному разрешению.
В США задержали мужчину из Украины, разыскиваемого за попытку убийства начальника полиции, сообщили в Миграционной и таможенной службе США (ICE), пишет УНН.
Детали
Как сообщается, "арестовали Николая Житниченко, преступника-иностранца из Украины, которого разыскивали за предполагаемую попытку убийства начальника полицейского подразделения, хранение наркотиков, рэкет и организованную преступность в Бингемтоне 6 февраля".
"Благодаря тесному сотрудничеству с отечественными и международными партнерами, ICE Homeland Security Investigations смогла привлечь к ответственности опасного беглеца, обвиняемого в попытке убийства, незаконном обороте наркотиков и организованной преступности", – сказала специальный агент HSI Buffalo Эрин Киган.
Как сообщили в ICE, "41-летний Житниченко был допущен в США 21 марта 2023 года по "гуманитарному паролю" (humanitarian parolee) по гуманитарным обстоятельствам во времена администрации Байдена".
"Всего несколько месяцев спустя, в октябре 2023 года, украинские власти выдали ордер на арест Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывного устройства, хранение наркотиков, распространение наркотиков, рэкет и организованную преступность. После недавнего ареста Житниченко был доставлен в федеральный следственный изолятор в Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о выдворении", - сообщили в ICE.
