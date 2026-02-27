В США задержали украинца, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции - ICE

$43.210.03
26 февраля, 22:38 • 16680 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 31284 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 29432 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 30408 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 27317 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 42587 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21679 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 104200 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46768 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 54033 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США26 февраля, 23:32 • 10185 просмотра
Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти26 февраля, 23:51 • 4860 просмотра
Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцевPhoto27 февраля, 00:34 • 5070 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 13300 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 9618 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
26 февраля, 13:53 • 42582 просмотра
26 февраля, 13:53 • 42582 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 35106 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 11:34 • 104191 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 17:40 • 79252 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 83232 просмотра
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 13899 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 45002 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 54813 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 57207 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62007 просмотра
В США задержали украинца, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции - ICE

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинец, разыскиваемый за покушение на убийство начальника полиции и другие преступления, задержан в США. 41-летний мужчина находился в США по гуманитарному разрешению.

В США задержали украинца, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции - ICE

В США задержали мужчину из Украины, разыскиваемого за попытку убийства начальника полиции, сообщили в Миграционной и таможенной службе США (ICE), пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "арестовали Николая Житниченко, преступника-иностранца из Украины, которого разыскивали за предполагаемую попытку убийства начальника полицейского подразделения, хранение наркотиков, рэкет и организованную преступность в Бингемтоне 6 февраля".

"Благодаря тесному сотрудничеству с отечественными и международными партнерами, ICE Homeland Security Investigations смогла привлечь к ответственности опасного беглеца, обвиняемого в попытке убийства, незаконном обороте наркотиков и организованной преступности", – сказала специальный агент HSI Buffalo Эрин Киган.

Как сообщили в ICE, "41-летний Житниченко был допущен в США 21 марта 2023 года по "гуманитарному паролю" (humanitarian parolee) по гуманитарным обстоятельствам во времена администрации Байдена".

"Всего несколько месяцев спустя, в октябре 2023 года, украинские власти выдали ордер на арест Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывного устройства, хранение наркотиков, распространение наркотиков, рэкет и организованную преступность. После недавнего ареста Житниченко был доставлен в федеральный следственный изолятор в Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о выдворении", - сообщили в ICE.

В Украине задержали гражданина США, который более 30 лет скрывался из-за обвинений в сексуальных преступлениях против детей
25.06.25, 11:11 • 2568 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина