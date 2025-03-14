У США заявили про "обережний оптимізм" щодо припинення вогню в Україні
Київ • УНН
США допускають можливість перемир'я в Україні після зустрічі спецпредставника Віткоффа з путіним. Рішення прийматиме Дональд Трамп на основі отриманої інформації.
США допускають можливість припинення вогню в Україні, але поки що без конкретних домовленостей. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив про "обережний оптимізм" після зустрічі спецпредставника Вашингтона Стіва Віткоффа з президентом рф володимиром путіним у москві.
Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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У нас є деякий обережний оптимізм
Зрозуміло, в обох сторін будуть свої вимоги, і, звісно, обом сторонам доведеться йти на компроміси, і човникова дипломатія - рух уперед і назад - уже відбувається
Крім того, він наголосив, що спецпредставник Віткофф перебуває в москві та передає інформацію для оцінки, після чого рішення ухвалюватиме Дональд Трамп.
Я поговорив зі своїм колегою, спеціальним посланником Віткоффом. Він там і привозить нам інформацію для оцінки і для ухвалення президентом Трампом рішень про наступні кроки
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.