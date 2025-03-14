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У США заявили про "обережний оптимізм" щодо припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 12860 перегляди

США допускають можливість перемир'я в Україні після зустрічі спецпредставника Віткоффа з путіним. Рішення прийматиме Дональд Трамп на основі отриманої інформації.

У США заявили про "обережний оптимізм" щодо припинення вогню в Україні

США допускають можливість припинення вогню в Україні, але поки що без конкретних домовленостей. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив про "обережний оптимізм" після зустрічі спецпредставника Вашингтона Стіва Віткоффа з президентом рф володимиром путіним у москві.

Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

У нас є деякий обережний оптимізм

- сказав Волц ведучому Fox Шону Хенніті в четвер увечері, коли його запитали про ймовірність укладення угоди про припинення вогню.

Зрозуміло, в обох сторін будуть свої вимоги, і, звісно, обом сторонам доведеться йти на компроміси, і човникова дипломатія - рух уперед і назад - уже відбувається

- продовжив Волц.

Крім того, він наголосив, що спецпредставник Віткофф перебуває в москві та передає інформацію для оцінки, після чого рішення ухвалюватиме Дональд Трамп.

Я поговорив зі своїм колегою, спеціальним посланником Віткоффом. Він там і привозить нам інформацію для оцінки і для ухвалення президентом Трампом рішень про наступні кроки

- сказав Волц.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя  Україні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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