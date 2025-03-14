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В США заявили об «осторожном оптимизме» относительно прекращения огня в Украине

Киев • УНН

 • 12859 просмотра

США допускают возможность перемирия в Украине после встречи спецпредставителя Виткоффа с путиным. Решение будет принимать Дональд Трамп на основе полученной информации.

В США заявили об «осторожном оптимизме» относительно прекращения огня в Украине

США допускают возможность прекращения огня в Украине, но пока что без конкретных договоренностей. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил об "осторожном оптимизме" после встречи спецпредставителя Вашингтона Стива Виткоффа с президентом рф владимиром путиным в москве.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

У нас есть некоторый осторожный оптимизм

- сказал Волц ведущему Fox Шону Хеннити в четверг вечером, когда его спросили о вероятности заключения соглашения о прекращении огня.

Разумеется, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется идти на компромиссы, и челночная дипломатия - движение вперед и назад - уже происходит

- продолжил Волц.

Кроме того, он подчеркнул, что спецпредставитель Виткофф находится в москве и передает информацию для оценки, после чего решение будет принимать Дональд Трамп.

Я поговорил со своим коллегой, специальным посланником Виткоффом. Он там и привозит нам информацию для оценки и для принятия президентом Трампом решений о следующих шагах

- сказал Волц.

Напомним 

Ранее сообщалось, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия  Украине.

Алина Волянская

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