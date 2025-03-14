В США заявили об «осторожном оптимизме» относительно прекращения огня в Украине

США допускают возможность прекращения огня в Украине, но пока что без конкретных договоренностей. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил об "осторожном оптимизме" после встречи спецпредставителя Вашингтона Стива Виткоффа с президентом рф владимиром путиным в москве.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

- сказал Волц ведущему Fox Шону Хеннити в четверг вечером, когда его спросили о вероятности заключения соглашения о прекращении огня.

Разумеется, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется идти на компромиссы, и челночная дипломатия - движение вперед и назад - уже происходит