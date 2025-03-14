В США заявили об «осторожном оптимизме» относительно прекращения огня в Украине
Киев • УНН
США допускают возможность перемирия в Украине после встречи спецпредставителя Виткоффа с путиным. Решение будет принимать Дональд Трамп на основе полученной информации.
США допускают возможность прекращения огня в Украине, но пока что без конкретных договоренностей. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил об "осторожном оптимизме" после встречи спецпредставителя Вашингтона Стива Виткоффа с президентом рф владимиром путиным в москве.
Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
У нас есть некоторый осторожный оптимизм
Разумеется, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется идти на компромиссы, и челночная дипломатия - движение вперед и назад - уже происходит
Кроме того, он подчеркнул, что спецпредставитель Виткофф находится в москве и передает информацию для оценки, после чего решение будет принимать Дональд Трамп.
Я поговорил со своим коллегой, специальным посланником Виткоффом. Он там и привозит нам информацию для оценки и для принятия президентом Трампом решений о следующих шагах
Напомним
Ранее сообщалось, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.