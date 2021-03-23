У США вперше в історії судять громадянина Північної Кореї: через цю справу КНДР та Малайзія розірвали відносини

Деталі

Згідно з обвинувальним висновком, в період з 2013 до 2018 року Мун Чхве Мін вступив в змову з метою провести фінансові операції, що порушували санкції США і ООН проти КНДР, на загальну суму в 1,5 мільйона доларів. Влада США також припускає, що чоловік працював на північнокорейську розвідку.

Для приховування зв’язків з Північною Кореєю Мун використовував підставну компанію. За даними обвинувачення, вона займалася поставками в Північну Корею “чутливих технологій”, сільськогосподарських товарів і предметів розкоші, включаючи спиртні напої та тютюн. 22 березня він постав перед федеральним судом округу Колумбія.

Контекст

Для багатьох нинішній дипломатичний демарш КНДР не став сюрпризом. Особливо після того, як на початку березня Верховний суд Малайзії, відхиливши всі апеляції адвокатів, поставив остаточну крапку в справі про екстрадицію в США північнокорейського громадянина, який тривав майже два роки.

Минулого тижня, коли малайзійські і американські відомства остаточно врегулювали деталі видачі підозрюваного, Пхеньян моментально оголосив про розрив дипвідносин з Куала-Лумпуром, а також пригрозив Вашингтону серйозними наслідками. Куала-Лумпур, в свою чергу, оперативно зажадав від усіх співробітників північнокорейського посольства протягом 48 годин покинути територію країни.

На прощання, вже практично залишаючи будівлю дипмісії, тимчасовий повірений у справах КНДР в Малайзії Кім Ю Сон повідомив, що “даний інцидент позбавив Куала-Лумпур державного суверенітету”. За його словами, “Малайзія, заграючи, сліпо домагається доброго ставлення з боку США”. “Малайзійська влада, вирішивши видати невинного громадянина КНДР Сполученим Штатам, головному ворогові нашої держави, зруйнувала базис двосторонніх відносин, який тримався на повазі взаємного суверенітету”, — зазначив дипломат.

Північнокорейські дипломати покидають Малайзію:

Глава малайзійського МЗС Хішамуддін Хуссейн у відповідь не був настільки категоричний. Він підкреслив, що “дії уряду відповідають національним інтересам і є необхідними для захисту суверенітету”. Цей крок, за його словами, “свідчить, що Малайзія ніколи не потерпить спроб втручання у внутрішні справи і судову систему, прояви неповаги до державної системи управління”.

Довідка

Малайзія довгий час залишалася єдиною в Південно-Східній Азії і однією з небагатьох в світі країн, яка підтримувала не просто дипломатичні відносини, а й вела економічну діяльність з КНДР. Куала-Лумпур поставляв Пхеньяну пальмову олію, папір, хімічну продукцію, в свою чергу закуповував на півночі машинотехнічну продукцію. З початку 2000-х років Малайзія активно просувала тури в КНДР для своїх громадян, дозволила польоти північнокорейській авіакомпанії Air Koryo. Про важливість двосторонніх зв’язків говорить той факт, що Малайзія стала першою країною, громадяни якої отримали право без віз відвідувати КНДР. Аналогічні послаблення були зроблені і для північних корейців. Крім того, Малайзія приймала робітників-мігрантів з КНДР, що залишалося важливою статтею для північнокорейської влади щодо отримання іноземної валюти.

Але ситуація різко змінилася ще на початку 2017 року, після вбивства в міжнародному аеропорту Куала-Лумпура громадянина КНДР Кім Чен Нама, старшого брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.