В США впервые в истории судят гражданина Северной Кореи: из-за этого дела КНДР и Малайзия разорвали отношения

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47519 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66040 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108543 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144196 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195327 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193287 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279413 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327313 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157864 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143157 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106910 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 26908 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 26475 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 20313 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 31847 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 327311 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 280680 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 435917 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 401826 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384999 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 106910 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186390 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214552 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194467 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279413 просмотра
Актуальное
В США впервые в истории судят гражданина Северной Кореи: из-за этого дела КНДР и Малайзия разорвали отношения

В США впервые в истории судят гражданина Северной Кореи: из-за этого дела КНДР и Малайзия разорвали отношения

Киев  •  УНН

 • 13694 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Гражданин Северной Кореи впервые в истории предстал перед американским судом. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег для обхода международных санкций против КНДР, сообщается на сайте Минюста США, пишет УНН.

Детали

Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 по 2018 год Мун Чхве Мён вступил в сговор с целью провести финансовые операции, нарушавшие санкции США и ООН против КНДР, на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Власти США также предполагают, что мужчина работал на северокорейскую разведку.

Для сокрытия связей с Северной Кореей Мун использовал подставную компанию. По данным обвинения, она занималась поставками в Северную Корею “чувствительных технологий”, сельскохозяйственных товаров и предметов роскоши, включая спиртные напитки и табак. 22 марта он предстал перед федеральным судом округа Колумбия.

Контекст

Для многих нынешний дипломатический демарш КНДР не стал сюрпризом. Особенно после того, как в начале марта Верховный суд Малайзии, отклонив все апелляции адвокатов, поставил окончательную точку в деле об экстрадиции в США северокорейского гражданина, длившемся почти два года.

На прошлой неделе, когда малайзийские и американские ведомства окончательно урегулировали детали выдачи подозреваемого, Пхеньян моментально объявил о разрыве дипотношений с Куала-Лумпуром, а также пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. Куала-Лумпур, в свою очередь, оперативно потребовал от всех сотрудников северокорейского посольства в течение 48 часов покинуть территорию страны.

На прощание, уже практически покидая здание дипмиссии, временный поверенный в делах КНДР в Малайзии Ким Ю Сон сообщил, что “данный инцидент лишил Куала-Лумпур государственного суверенитета”. По его словам, “Малайзия, заискивая, слепо добивается хорошего отношения со стороны США”. “Малайзийские власти, решив выдать невиновного гражданина КНДР Соединенным Штатам, главному врагу нашего государства, разрушили базис двусторонних отношений, который держался на уважении взаимного суверенитета”, — отметил дипломат.

Северокорейские дипломаты покидают Малайзию:

Глава малайзийского МИД Хишамуддин Хуссейн в ответ был не настолько категоричен. Он подчеркнул, что “действия правительства отвечают национальным интересам и являются необходимыми для защиты суверенитета”. Этот шаг, по его словам, “свидетельствует, что Малайзия никогда не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела и судебную систему, проявления неуважения к государственной системе управления”.

Справка

Малайзия долгое время оставалась единственной в Юго-Восточной Азии и одной из немногих в мире стран, которая поддерживала не просто дипломатические отношения, но и вела экономическую деятельность с КНДР. Куала-Лумпур поставлял Пхеньяну пальмовое масло, бумагу, химическую продукцию, в свою очередь закупал на севере машинотехническую продукцию. С начала 2000-х годов Малайзия активно продвигала туры в КНДР для своих граждан, разрешила полеты северокорейской авиакомпании Air Koryo. О важности двусторонних связей говорит тот факт, что Малайзия стала первой страной, граждане которой получили право без виз посещать КНДР. Аналогичные послабления были сделаны и для северокорейцев. Кроме того, Малайзия принимала рабочих-мигрантов из КНДР, что оставалось важной статьей для северокорейских властей по получению иностранной валюты.

Но ситуация резко изменилась еще в начале 2017 года, после убийства в международном аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы