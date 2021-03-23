В США впервые в истории судят гражданина Северной Кореи: из-за этого дела КНДР и Малайзия разорвали отношения

Детали

Согласно обвинительному заключению, в период с 2013 по 2018 год Мун Чхве Мён вступил в сговор с целью провести финансовые операции, нарушавшие санкции США и ООН против КНДР, на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Власти США также предполагают, что мужчина работал на северокорейскую разведку.

Для сокрытия связей с Северной Кореей Мун использовал подставную компанию. По данным обвинения, она занималась поставками в Северную Корею “чувствительных технологий”, сельскохозяйственных товаров и предметов роскоши, включая спиртные напитки и табак. 22 марта он предстал перед федеральным судом округа Колумбия.

Контекст

Для многих нынешний дипломатический демарш КНДР не стал сюрпризом. Особенно после того, как в начале марта Верховный суд Малайзии, отклонив все апелляции адвокатов, поставил окончательную точку в деле об экстрадиции в США северокорейского гражданина, длившемся почти два года.

На прошлой неделе, когда малайзийские и американские ведомства окончательно урегулировали детали выдачи подозреваемого, Пхеньян моментально объявил о разрыве дипотношений с Куала-Лумпуром, а также пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. Куала-Лумпур, в свою очередь, оперативно потребовал от всех сотрудников северокорейского посольства в течение 48 часов покинуть территорию страны.

На прощание, уже практически покидая здание дипмиссии, временный поверенный в делах КНДР в Малайзии Ким Ю Сон сообщил, что “данный инцидент лишил Куала-Лумпур государственного суверенитета”. По его словам, “Малайзия, заискивая, слепо добивается хорошего отношения со стороны США”. “Малайзийские власти, решив выдать невиновного гражданина КНДР Соединенным Штатам, главному врагу нашего государства, разрушили базис двусторонних отношений, который держался на уважении взаимного суверенитета”, — отметил дипломат.

Северокорейские дипломаты покидают Малайзию:

Глава малайзийского МИД Хишамуддин Хуссейн в ответ был не настолько категоричен. Он подчеркнул, что “действия правительства отвечают национальным интересам и являются необходимыми для защиты суверенитета”. Этот шаг, по его словам, “свидетельствует, что Малайзия никогда не потерпит попыток вмешательства во внутренние дела и судебную систему, проявления неуважения к государственной системе управления”.

Справка

Малайзия долгое время оставалась единственной в Юго-Восточной Азии и одной из немногих в мире стран, которая поддерживала не просто дипломатические отношения, но и вела экономическую деятельность с КНДР. Куала-Лумпур поставлял Пхеньяну пальмовое масло, бумагу, химическую продукцию, в свою очередь закупал на севере машинотехническую продукцию. С начала 2000-х годов Малайзия активно продвигала туры в КНДР для своих граждан, разрешила полеты северокорейской авиакомпании Air Koryo. О важности двусторонних связей говорит тот факт, что Малайзия стала первой страной, граждане которой получили право без виз посещать КНДР. Аналогичные послабления были сделаны и для северокорейцев. Кроме того, Малайзия принимала рабочих-мигрантов из КНДР, что оставалось важной статьей для северокорейских властей по получению иностранной валюты.

Но ситуация резко изменилась еще в начале 2017 года, после убийства в международном аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.