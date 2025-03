У США помер відомий актор, який грав у "Санта-Барбарі"

“Він помер спокійно, в оточенні своєї родини”, — повідомив Рік.

Джед Аллан народився в Нью-Йорку 1 березня 1935 го року в родині музиканта. Він грав в “Санта-Барбарі” з 1986 по 1993 рік. До нього роль Сі Сі Кепвелла — чоловіка Софії Кепвелл протягом двох років виконував актор Чарльз Бейтман.

Серед інших відомих кіноробіт Аллана — ролі в серіалах “Лессі” (Lassie, 1954-1974), “Дні нашого життя” (Days of Our Lives, з 1965) і “Беверлі-Хіллс, 90210” (Beverly Hills, 90210, 1990 2000).

