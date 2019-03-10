У США помер відомий актор, який грав у "Санта-Барбарі"

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Американський актор Джед Аллан, який виконав роль Сі Сі Кепвелла в серіалі “Санта-Барбара” (Santa Barbara, 1984-1993), помер в США на 85-му році життя. Про це в неділю повідомили на сайті Інтернет-бази кінофільмів (Internet Movie Database, IMDb) із посиланням на сина актора — Ріка Брауна, передає УНН.

“Він помер спокійно, в оточенні своєї родини”, — повідомив Рік.

Джед Аллан народився в Нью-Йорку 1 березня 1935 го року в родині музиканта. Він грав в “Санта-Барбарі” з 1986 по 1993 рік. До нього роль Сі Сі Кепвелла — чоловіка Софії Кепвелл протягом двох років виконував актор Чарльз Бейтман.

Серед інших відомих кіноробіт Аллана — ролі в серіалах “Лессі” (Lassie, 1954-1974), “Дні нашого життя” (Days of Our Lives, з 1965) і “Беверлі-Хіллс, 90210” (Beverly Hills, 90210, 1990 2000).

Як повідомляв УНН, у США у віці 86 років померла американська акторка Сьюзен Браун, яка зіграла в серіалі “Санта-Барбара”.

2019 is for sure a sad year for all of us soaps/tv fans. It’s now a very sad news for the communauty of #SantaBarbara’s fans (and also 90210´s ones...again:/) RIP Mr #JedAllan You’ll be forever CC Capwell for many of us SB’s fans. Sincere condoleances to your family and friends

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