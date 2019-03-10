У США помер відомий актор, який грав у "Санта-Барбарі"

КИЇВ. 10 березня. УНН. Американський актор Джед Аллан, який виконав роль Сі Сі Кепвелла в серіалі “Санта-Барбара” (Santa Barbara, 1984-1993), помер в США на 85-му році життя. Про це в неділю повідомили на сайті Інтернет-бази кінофільмів (Internet Movie Database, IMDb) із посиланням на сина актора — Ріка Брауна, передає УНН.