В США умер известный актер, игравший в "Санта-Барбаре"

“Он умер спокойно, в окружении своей семьи”, — сообщил Год.

Джед Аллан родился в Нью-Йорке 1 марта 1935 года в семье музыканта. Он играл в “Санта-Барбаре” с 1986 по 1993 год. В него роль Си Си Кэпвелла — супруга Софии Кэпвелл течение двух лет исполнял актер Чарльз Бейтман.

Среди других известных киноработ Аллана — роли в сериалах “Лесси” (Lassie, 1954-1974), “Дни нашей жизни” (Days of Our Lives, с 1965) и “Беверли-Хиллс, 90210” (Beverly Hills, 90210, 1990 2000).

Как сообщал УНН, в США в возрасте 86 лет скончалась американская актриса Сьюзен Браун, сыгравшая в сериале “Санта-Барбара”.

2019 is for sure a sad year for all of us soaps/tv fans. It’s now a very sad news for the communauty of #SantaBarbara’s fans (and also 90210´s ones...again:/) RIP Mr #JedAllan You’ll be forever CC Capwell for many of us SB’s fans. Sincere condoleances to your family and friends