У США лікарняна система MaineHealth випадково оголосила "мертвими" понад 500 живих пацієнтів

Найбільший постачальник медичних послуг штату Мен – MaineHealth – вибачився після того, як через технічний збій понад 500 живих пацієнтів отримали листи про власну смерть. Помилка сталася 20 жовтня внаслідок збою програмного забезпечення, повідомила компанія. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

У результаті інциденту 521 пацієнт отримав офіційні повідомлення про смерть, які зазвичай розсилаються лише у випадку реального летального випадку, разом із інструкціями для найближчих родичів.

MaineHealth щиро шкодує про цю помилку – йдеться у заяві системи охорони здоров’я.

Компанія наголосила, що жоден із пацієнтів не був помилково позначений як померлий у своїх медичних записах, і помилка не вплинула на лікування чи доступ до медичних послуг.

Після інциденту MaineHealth оперативно виправила технічну несправність і надіслала вибачення всім постраждалим.

Некомерційна система охорони здоров’я MaineHealth об’єднує вісім лікарень, включно з травматологічним центром 1-го рівня, і має понад 20 тисяч співробітників у штатах Мен і Нью-Гемпшир.

