В США больничная система MaineHealth случайно объявила "мертвыми" более 500 живых пациентов

Крупнейший поставщик медицинских услуг штата Мэн – MaineHealth – принес извинения после того, как из-за технического сбоя более 500 живых пациентов получили письма о собственной смерти. Ошибка произошла 20 октября в результате сбоя программного обеспечения, сообщила компания. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

В результате инцидента 521 пациент получил официальные уведомления о смерти, которые обычно рассылаются только в случае реального летального исхода, вместе с инструкциями для ближайших родственников.

MaineHealth искренне сожалеет об этой ошибке – говорится в заявлении системы здравоохранения.

Компания подчеркнула, что ни один из пациентов не был ошибочно помечен как умерший в своих медицинских записях, и ошибка не повлияла на лечение или доступ к медицинским услугам.

После инцидента MaineHealth оперативно исправила техническую неисправность и направила извинения всем пострадавшим.

Некоммерческая система здравоохранения MaineHealth объединяет восемь больниц, включая травматологический центр 1-го уровня, и имеет более 20 тысяч сотрудников в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир.

