В США больничная система MaineHealth случайно объявила "мертвыми" более 500 живых пациентов
Киев • УНН
Система MaineHealth в США ошибочно объявила "мертвыми" более 500 живых пациентов из-за технического сбоя. Компания извинилась за инцидент, произошедший 20 октября, и подчеркнула, что ошибка не повлияла на медицинские записи или лечение пациентов.
Крупнейший поставщик медицинских услуг штата Мэн – MaineHealth – принес извинения после того, как из-за технического сбоя более 500 живых пациентов получили письма о собственной смерти. Ошибка произошла 20 октября в результате сбоя программного обеспечения, сообщила компания. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
В результате инцидента 521 пациент получил официальные уведомления о смерти, которые обычно рассылаются только в случае реального летального исхода, вместе с инструкциями для ближайших родственников.
MaineHealth искренне сожалеет об этой ошибке
Компания подчеркнула, что ни один из пациентов не был ошибочно помечен как умерший в своих медицинских записях, и ошибка не повлияла на лечение или доступ к медицинским услугам.
После инцидента MaineHealth оперативно исправила техническую неисправность и направила извинения всем пострадавшим.
Некоммерческая система здравоохранения MaineHealth объединяет восемь больниц, включая травматологический центр 1-го уровня, и имеет более 20 тысяч сотрудников в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир.
Вспышка болезни Коксаки на Киевщине: 13 детей заболели, один до сих пор в больнице04.11.25, 17:44 • 2570 просмотров