У США Ford відкликає майже 1,5 млн автомобілів через несправну камеру заднього виду - Reuters
Київ • УНН
Ford відкликає близько 1,5 мільйона автомобілів у США через проблеми з камерами заднього виду, що показують спотворене зображення. Відкликання стосується 13 моделей авто 2015-2019 років випуску, дилери безкоштовно замінять камери.
Автовиробник Ford відкликає близько 1,5 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах через проблеми з камерами заднього виду. На ній фіксували перевернуте, спотворене або порожнє зображення, повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, пише УНН.
Деталі
Відкликання стосується окремих автомобілів з 2015 по 2019 модельний рік випуску: Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline та Ranger
Дилери Ford перевірятимуть та замінюватимуть камери автомобілів безкоштовно для власників, повідомив регулятор автомобільної безпеки США.
Також канадський постачальник автозапчастин Magna International відкликає понад 250 000 камер заднього виду, встановлених на окремих моделях Ford та Stellantis, йдеться в окремому повідомленні агентства.
Доповнення
Випуск електричного пікапа та фургона Ford наступного покоління знову відкладено. Компанія відкладає ці два проекти, щоб зосередитися на більш доступних пропозиціях.
Автовиробник Ford Motor Company відкликає понад 355 000 вантажівок у Сполучених Штатах через проблему з дисплеєм панелі приладів.