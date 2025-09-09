У США Ford відкликає майже 1,5 млн автомобілів через несправну камеру заднього виду - Reuters

$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 27921 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
07:10 • 42486 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 38723 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 25055 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
8 вересня, 21:35 • 23270 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
8 вересня, 17:31 • 24922 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
8 вересня, 16:59 • 37415 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
8 вересня, 15:42 • 51247 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
8 вересня, 12:50 • 28778 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
8 вересня, 12:30 • 49966 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
9 вересня, 02:16
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції
9 вересня, 03:49
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС
9 вересня, 05:16
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
07:22
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 24155 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 42487 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 38723 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 51247 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42991 перегляди
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
У США Ford відкликає майже 1,5 млн автомобілів через несправну камеру заднього виду - Reuters

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Ford відкликає близько 1,5 мільйона автомобілів у США через проблеми з камерами заднього виду, що показують спотворене зображення. Відкликання стосується 13 моделей авто 2015-2019 років випуску, дилери безкоштовно замінять камери.

У США Ford відкликає майже 1,5 млн автомобілів через несправну камеру заднього виду - Reuters

Автовиробник Ford відкликає близько 1,5 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах через проблеми з камерами заднього виду. На ній фіксували перевернуте, спотворене або порожнє зображення, повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху, пише УНН.

Деталі

Відкликання стосується окремих автомобілів з 2015 по 2019 модельний рік випуску: Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline та Ranger

- повідомила NHTSA.

Дилери Ford перевірятимуть та замінюватимуть камери автомобілів безкоштовно для власників, повідомив регулятор автомобільної безпеки США.

Також канадський постачальник автозапчастин Magna International відкликає понад 250 000 камер заднього виду, встановлених на окремих моделях Ford та Stellantis, йдеться в окремому повідомленні агентства.

Доповнення

Випуск електричного пікапа та фургона Ford наступного покоління знову відкладено. Компанія відкладає ці два проекти, щоб зосередитися на більш доступних пропозиціях.

Автовиробник Ford Motor Company відкликає понад 355 000 вантажівок у Сполучених Штатах через проблему з дисплеєм панелі приладів.

Павло Зінченко

Новини СвітуАвто
Reuters
Сполучені Штати Америки