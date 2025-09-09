$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 27923 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 42508 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 38743 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 25065 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 23278 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24927 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37419 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 51258 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28778 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49967 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
В США Ford отзывает почти 1,5 млн автомобилей из-за неисправной камеры заднего вида - Reuters

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Ford отзывает около 1,5 миллиона автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, показывающими искаженное изображение. Отзыв касается 13 моделей авто 2015-2019 годов выпуска, дилеры бесплатно заменят камеры.

В США Ford отзывает почти 1,5 млн автомобилей из-за неисправной камеры заднего вида - Reuters

Автопроизводитель Ford отзывает около 1,5 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за проблем с камерами заднего вида. На ней фиксировали перевернутое, искаженное или пустое изображение, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движении, пишет УНН.

Детали

Отзыв касается отдельных автомобилей с 2015 по 2019 модельный год выпуска: Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline и Ranger

- сообщила NHTSA.

Дилеры Ford будут проверять и заменять камеры автомобилей бесплатно для владельцев, сообщил регулятор автомобильной безопасности США.

Также канадский поставщик автозапчастей Magna International отзывает более 250 000 камер заднего вида, установленных на отдельных моделях Ford и Stellantis, говорится в отдельном сообщении агентства.

Дополнение

Выпуск электрического пикапа и фургона Ford следующего поколения снова отложен. Компания откладывает эти два проекта, чтобы сосредоточиться на более доступных предложениях.

Автопроизводитель Ford Motor Company отзывает более 355 000 грузовиков в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели.

Павел Зинченко

Новости МираАвто
Reuters
Соединённые Штаты