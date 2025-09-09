В США Ford отзывает почти 1,5 млн автомобилей из-за неисправной камеры заднего вида - Reuters
Киев • УНН
Ford отзывает около 1,5 миллиона автомобилей в США из-за проблем с камерами заднего вида, показывающими искаженное изображение. Отзыв касается 13 моделей авто 2015-2019 годов выпуска, дилеры бесплатно заменят камеры.
Автопроизводитель Ford отзывает около 1,5 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за проблем с камерами заднего вида. На ней фиксировали перевернутое, искаженное или пустое изображение, сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движении, пишет УНН.
Детали
Отзыв касается отдельных автомобилей с 2015 по 2019 модельный год выпуска: Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline и Ranger
Дилеры Ford будут проверять и заменять камеры автомобилей бесплатно для владельцев, сообщил регулятор автомобильной безопасности США.
Также канадский поставщик автозапчастей Magna International отзывает более 250 000 камер заднего вида, установленных на отдельных моделях Ford и Stellantis, говорится в отдельном сообщении агентства.
Дополнение
Выпуск электрического пикапа и фургона Ford следующего поколения снова отложен. Компания откладывает эти два проекта, чтобы сосредоточиться на более доступных предложениях.
Автопроизводитель Ford Motor Company отзывает более 355 000 грузовиков в Соединенных Штатах из-за проблемы с дисплеем приборной панели.