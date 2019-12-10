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У справі "цукрового прокурора" відбулось підготовче засідання

У справі "цукрового прокурора" відбулось підготовче засідання

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче засідання у справі стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру, що зберігався на складах Державної спеціалізованої бюджетної установи “Аграрний фонд” у Черкаській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“На засіданні розглянуто 4 клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурорам, в задоволені яких судом відмовлено. Крім того, колегія суддів відмовила в задоволенні ще одного клопотання адвоката — щодо закриття кримінального провадження”, — йдеться в повідомленні.

Також, суд на підставі ст. 314, п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України закрив провадження за ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) — у зв’язку з декриміналізацією статті відповідно до Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес”.

“Наступне засідання призначено на 9:30 11 грудня 2019 року”, — зазначається в повідомленні.

Як нагадує, САП, колишнього заступника прокурора Київської області, експосадовця Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області та керівника одного з суб’єктів господарювання обвинувачують в організації у період із липня 2015 року по лютий 2016 року корупційної схеми з розкрадання цукру на суму 211,65 млн гривень, який зберігався на складах Державної спеціалізованої бюджетної установи “Аграрний фонд” у Черкаській області.

Нагадаємо, колишній заступник прокурора Київської області обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 2 ст. 343 (Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) КК України, екс-посадовець управління юстиції у Черкаській області — у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 КК України, керівник суб’єкта господарювання — у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України.

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