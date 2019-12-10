В деле "сахарного прокурора" состоялось подготовительное заседание

“На заседании рассмотрено 4 ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурорам, в удовлетворении которых судом отказано. Кроме того, коллегия судей отказала в удовлетворении еще одного ходатайства адвокату — по закрытию уголовного производства”, — говорится в сообщении.

Также, суд на основании ст. 314, п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины закрыл производство по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) — в связи с декриминализацией статьи в соответствии с Законом Украины “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес”.

“Следующее заседание назначено на 9:30 11 декабря 2019 года”, — отмечается в сообщении.

Как напоминает, САП, бывшего заместителя прокурора Киевской области, экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области и руководителя одного из субъектов хозяйствования обвиняют в организации в период с июля 2015 года по февраль 2016 года коррупционной схемы по хищению сахара на сумму 211650000 гривен, который хранился на складах Государственного специализированного бюджетного учреждения “Аграрный фонд” в Черкасской области.

Напомним, бывший заместитель прокурора Киевской области обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК Украины, экс-чиновник управления юстиции в Черкасской области — в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 УК Украины, руководитель предприятия — в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 УК Украины.