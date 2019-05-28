У справі Мартиненка дослідили висновки державного аудитора

КИЇВ. 28 травня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні у справі за обвинуваченням екс-народного депутата Миколи Мартиненка та інших інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "СхідГЗК", дослідив висновки державного аудитора. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.