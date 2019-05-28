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У справі Мартиненка дослідили висновки державного аудитора

У справі Мартиненка дослідили висновки державного аудитора

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні у справі за обвинуваченням екс-народного депутата Миколи Мартиненка та інших інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "СхідГЗК", дослідив висновки державного аудитора. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"На засіданні досліджено висновки державного аудитора, який зазначив про завідомо збитковість контрактів між ДП "СхідГЗК" та австрійською фірмою "Штоєрман", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, було досліджено державні програми розвитку атомної енергетики України, зокрема що стосуються забезпечення 100% видобутку власного уранового оксидного концентрату.

Наступне засідання призначено на 6 серпня. Очікується, що на ньому буде продовжено дослідження доказів сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНН, справа Мартиненка у суді вже рік.

Раніше суд призначив економічну експертизу у справі екс-депутата Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екс-нардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

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