У справі Мартиненка дослідили висновки державного аудитора
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Шевченківський райсуд Києва сьогодні у справі за обвинуваченням екс-народного депутата Миколи Мартиненка та інших інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "СхідГЗК", дослідив висновки державного аудитора. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
"На засіданні досліджено висновки державного аудитора, який зазначив про завідомо збитковість контрактів між ДП "СхідГЗК" та австрійською фірмою "Штоєрман", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, було досліджено державні програми розвитку атомної енергетики України, зокрема що стосуються забезпечення 100% видобутку власного уранового оксидного концентрату.
Наступне засідання призначено на 6 серпня. Очікується, що на ньому буде продовжено дослідження доказів сторони обвинувачення.
Як повідомляв УНН, справа Мартиненка у суді вже рік.
Раніше суд призначив економічну експертизу у справі екс-депутата Миколи Мартиненка.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екс-нардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".