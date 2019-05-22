Справа Мартиненка уже рік у суді: як просувається розгляд

"Сьогодні, 22 травня, минув рівно рік, як до суду передано справу Мартиненка. Як просунувся її розгляд за цей час? Суд завершив досліджувати докази, що стосуються епізоду заволодіння 6,4 млн євро ДП "НАЕК "Енергоатом" та наразі продовжує дослідження доказів щодо епізоду про заволодіння 17,29 млн дол. США "СхідГЗК", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що впродовж року в суді відбулося чимало подій: від намагання відсторонити прокурора САП та винесення йому догани, яку врешті-решт Верховний Суд скасував, до призначення додаткових експертиз за клопотанням захисту.

"Справа Мартиненка" - умовна назва кримінального провадження за фактами заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Через корупцію, викриту НАБУ, державі як єдиному власнику двох підприємств, завдано шкоду на суму понад 695 млн грн (ДП "СхідГЗК" - 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6,4 млн євро).

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екс-нардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".