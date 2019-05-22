Дело Мартыненко уже год в суде: как продвигается рассмотрение

"Сегодня, 22 мая, прошел ровно год, как в суд передано дело Мартыненко. Как продвинулось рассмотрение за это время? Суд завершил исследовать доказательства, касающиеся эпизода завладения 6,4 млн евро ГП "НАЭК "Энергоатом" и сейчас продолжает исследования доказательств по эпизоду о завладении 17,29 млн долл. США "ВостГОК", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что в течение года в суде произошло немало событий: от попытки отстранить прокурора САП и вынесения ему выговора, который в конце концов Верховный Суд отменил, до назначения дополнительных экспертиз по ходатайству защиты.

"Дело Мартыненко" - условное название уголовного производства по фактам завладения средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Из-за коррупции, которая была уличена НАБУ, государству как единственному владельцу двух предприятий, нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн (ГП "ВостГОК" - 17,29 млн долл. США, ГП "НАЭК "Энергоатом" - 6,4 млн евро).

Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардепа Мартыненко было задержано и сообщенную ему о подозрении в организации коррупционной схемы по завладению средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч .1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".