В деле Мартыненко исследовали выводы государственного аудитора
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Шевченковский райсуд Киева сегодня по делу по обвинению экс-народного депутата Николая Мартыненко и других других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "ВостГОК", исследовал выводы государственного аудитора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"На заседании исследованы выводы государственного аудитора, указал на заведомо убыточность контрактов между ГП "ВостГОК" и австрийской фирмой "Штоерман", - говорится в сообщении.
Кроме того, было исследовано государственные программы развития атомной энергетики Украины, в том числе связанных с обеспечением 100% добычи собственного уранового оксидного концентрата.
Следующее заседание назначено на 6 августа. Ожидается, что на нем будет продолжено исследование доказательств стороны обвинения.
Как сообщал УНН, дело Мартыненко в суде уже год.
Ранее суд назначил экономическую экспертизу по делу экс-депутата Николая Мартыненко.
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщенную ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч .1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".