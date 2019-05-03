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Суд призначив економічну експертизу у справі Мартиненка

Суд призначив економічну експертизу у справі Мартиненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Шевченківський райсуд Києва призначив економічну експертизу у справі екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Так, 26 квітня у Шевченківському райсуді Києва пройшло чергове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням низки осіб, у тому числі колишнього нардепа Мартиненка, а також чинних і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом" за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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"В судовому засіданні захисником одного з обвинувачених було заявлено клопотання про призначення судово-економічної експертизи, яке судом було задоволене в повній мірі. Відповідно проведення експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що під час розгляду цього клопотання прокурор висловлював свою категоричну незгоду з позицією сторони захисту з огляду на наступне.

Як пояснили у САП, Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що судовий процес в Україні здійснюється на принципах рівності, змагальності та диспозитовності. Це означає, що кожна зі сторін наділена можливістю збирати докази та документи на стадії досудового розслідування, а також ініціювати проведення експертиз.

"З огляду на це, детективами доручалось проведення судово-економічної експертизи провідній експертній установі – Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, своїм висновком експерти підтвердили факт безпідставної втрати ДП "НАЕК "Енергоатом" активу в розмірі 6 400 777, 50 євро внаслідок укладання та виконання договору між державним підприємством і Чеською компанією SKODA JS на поставку обладнання для ряду АЕС", - зазначили у САП.

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Водночас, пише САП, зовсім протилежного висновку дійшли експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, якими виконувалася експертиза на підставі листа захисника колишнього нардепа. Експерти у своєму висновку від 15.02.2018 зазначили, що втрата активів "НАЕК "Енергоатом" внаслідок сплати Чеською компанією SKODA JS винагороди в розмірі 6 400 777, 50 євро панамському офшору "Брадкрест", бенефіціарним власником якої на той час був екс-народний депутат, документально не підтверджено.

До таких самих висновків про відсутність втрати державою активів дійшли експерти вказаної установи досліджуючи і питання другого епізоду справи – "уранового" контракту між австрійською фірмою ШТОЄРМАН та ДП "СхідГЗК".

Не зупиняючись на цьому, фахівці Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз склали негативні рецензії на висновки експертів КНДІСЕ, додали в САП.

"На даній стадії судового розгляду ще не досліджено жодного доказу сторони захисту, в тому числі і висновки експертів, тому питання призначення експертизи є як мінімум передчасним. Також залишилось відкритим питання, чому саме експертизу мають проводити саме експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, а не будь-якої іншої експертної установи", - підкреслили у САП.

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У відомстві додали, що у березні минулого року САП звернулася з позовом до Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправними дій, пов'язаних з рецензуванням висновків експертиз у справі Мартиненка. Це рецензування, призначене за новою процедурою, запровадженою Міністерством юстиції України лише за місяць до того, і проведене на підставі рішення Міністерства юстиції України за ініціативою адвоката Мартиненка М.В. Бойка П.А., зазначили у САП.

Відповідачем по справі виступає Міністерство юстиції України. Мін'юст оскаржив ухвалу суду про відкриття провадження. Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив законність відкриття провадження по справі, однак після її повернення в першу інстанцію у першому ж судовому засіданні головуючий суддя Каракашьян С.К. за клопотанням представника Міністерства юстиції закрив провадження у справі.

Це рішення САП оскаржило в апеляційному порядку, однак одночасно міністерство подало касаційну скаргу на це рішення апеляційного суду щодо законності відкриття провадження. У травні 2018 року у Верховному Суді було отримано цю касаційну скаргу, витребувано матеріали справи, однак засідання по справі з того часу досі не призначено.

Як повідомляв УНН, в суді розглянули половину томів справи екс-нардепа Мартиненка.

"Справа Мартиненка" - умовна назва кримінального провадження за фактами заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Через корупцію, викриту НАБУ, державі як єдиному власнику двох підприємств, завдано шкоду на суму понад 695 млн грн (ДП "СхідГЗК" - 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6,4 млн євро).

20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-нардепу.

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