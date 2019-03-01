Перед судом постане ще двоє осіб по справі “Енергоатому”

“Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт про обвинувачення ще двох осіб у заволодінні коштами Державного підприємства “Національна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“ при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання від чеської компанії Skoda JS та при пов’язаному з ним укладенні та виконанні контракту і додатків до нього між Skoda JS і компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6 400 777,5 євро”, — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що обвинувачені особи переховувались від органу досудового розслідування та були оголошені у розшук, але у подальшому затримані та доставлені в суд.

Обвинувальний акт за ч.5 ст.27 ( види співучасників — ред.) ч.5 ст.191 ( привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.) КК України скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, в Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні не розглянули питання про скасування ухвали суду про відвід прокурора Андрія Перова, у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК Енергоатом”.



11 лютого 2019 року в Шевченківському районному суді міста Києва досліджували тендерну документацію у справі щодо легалізації та відмивання доходів екс-депутатом “Народного фронту” Миколою Мартиненком.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах “Енергоатому” на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).